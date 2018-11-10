"За дві хвилини все руйнується": у Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа в гіпермаркеті (фото, відео)

За попередніми даними, в результаті пожежі постраждали дві людини.

У Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа в гіпермаркеті "Лента", розташованому біля станції метро "Балтійська".

В результаті пожежі постраждали дві людини, повідомляє ТАСС з посиланням на МНС РФ.

У штабі пожежогасіння повідомили, що в палаючому гіпермаркеті обрушилася покрівля. "Площа обвалення склала 3200 кв. метрів", - йдеться у повідомленні.

Медики повідомили про двох постраждалих, одиного госпіталізовано, характер травм та стан не уточнюється.

За словами очевидців, в районі пожежі спостерігається густий чорний дим, будівля горить відкритим вогнем.

На даний момент, пожежникам вдалося локалізувати загоряння.

"В 10:05 мск пожежу за адресою: Адміралтейський район, набережна Обвідного каналу, будинок 118, корпус 7, локалізовано. Ранг пожежі знижений до №2", - повідомили в МНС.

У гасінні задіяно понад 50 осіб.

"Пожежники гасять гіпермаркет зовні будівлі, всередині роботи не ведуться через обвалення покрівлі та нестійкійсть деяких конструкцій", - пояснили рятувальники.

Очевидці повідомляють, що пожежа почалася в пекарні. Офіційна причина пожежі поки невідома.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня під Санкт-Петербургом на заводі піротехніки стався вибух.