Під Санкт-Петербургом на заводі піротехніки стався вибух, є постраждалі (фото, відео)
17:27, 19 жовтня 2018Світ
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За попередніми даними, постраждало п'ятеро людей, одна людина загинула.
Під Санкт-Петербургом стався вибух на заводі піротехніки / фото Mash
У місті Гатчина під Санкт-Петербургом в Росії сталася масштабна пожежа.
За словами очевидців, пожежа сталася внаслідок вибуху на заводі з виробництва піротехніки "Авангард", повідомляє Telegram-канал Mash. Згідно з інформацією, вибух стався в чотириповерховому виробничому приміщенні. В цей час там знаходилися люди.
За попередніми даними, постраждало п'ятеро осіб. Ще три-чотири людини знаходяться під завалами будівлі. Також повідомляється, що мінімум одна людина загинула.
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.
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