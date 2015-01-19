Сенатор США: Америка повинна дати Україні "серйознішу" зброю

Про це він заявив в ефірі телеканалу CNN, передає РИА Новости

"Я вважаю, що адміністрація (США - ред.) повинна розглянути можливість поставки українцям оборонного озброєння на більш серйозних рівнях. Це повинно допомогти їм у боротьбі, яка, треба визнати, найближчим часом не завершиться", - заявив Мерфі.

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Також він підкреслив, що необхідно продовжувати наполягати на тому, щоб Білий дім "підтримав цю точку зору", оскільки економічні санкції проти Росії не досягають своїх цілей. Крім того, сенатор позитивно оцінив дії українського уряду.



