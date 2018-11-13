Офіцер розвідслужби Саудівської Аравії був в шоці від аудіозапису вбивства журналіста - Ердоган

Співробітник саудівської розвідслужби після почутого сказав, що "у злочинця, швидше за все, героїнова залежність, тому що на таке здатна тільки така людина".

Співробітник розвідувальної служби Саудівської Аравії був шокований почутим на аудіозаписі вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

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Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю турецьким ЗМІ. "Ми надали аудіозапис всім тим, хто попросив, наша розвідувальна організація не намагається приховати що-небудь. Крім Саудівської Аравії, запис також прослухали США, Франція, Канада, Німеччина і Великобританія. Офіцер саудівської розвідки був в шоці від того, що він на ньому почув", - наводить газета Hurriyet заяву президента.

За словами Ердогана, співробітник саудівської розвідслужби після почутого сказав, що "у злочинця, швидше за все, героїнова залежність, тому що на таке здатна тільки така людина".

Крім того, турецький президент заявив, що "наслідний принц (Мухаммед бен Салман) пообіцяв зробити все можливе, щоб розкрити цей злочин".

Як повідомляв УНІАН, журналіст Джамаль Хашкаджі, відомий своїми критичними поглядами на політику наслідного принца Саудівської Аравії, 2 жовтня увійшов в будівлю саудівського консульства в Стамбулі і зник. Турецька влада відразу заговорила про те, що журналіста, швидше за все, вбили в приміщенні дипустанови. Саудівська сторона наполягала, що журналіст залишив консульство в той же день абсолютно неушкодженим. По мірі того, як з'являлися докази смерті Хашкаджі, Ер-Ріяд спочатку заявив, що він дійсно загинув в ході бійки з працівниками консульства, а потім визнав, що вбивство було умисним. Генеральний прокурор Туреччини Ірфан Фідан, який очолює розслідування, заявив, що журналіст був задушений відразу після того, як увійшов у будівлю дипустанови. Потім його тіло розчленували і позбулися останків, які досі не знайдені.