У резиденції саудівського консула в Стамбулі виявлено сліди кислоти – ЗМІ

Сліди хімічних речовин та кислоти знайшли в колодязі на території резиденції генконсула.

Під час обшуку резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди кислоти та інших хімікатів, які могли використати для розчинення тіла убитого журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це повідомив у четвер катарський телеканал Al Jazeera з посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі Туреччини, передає Європейська правда.

За даними джерела, сліди хімічних речовин та кислоти знайшли в колодязі на території резиденції генконсула. За інформацією кореспондента телеканалу, турецькі слідчі вилучили зразки зі стінок колодязя під час обшуків резиденції минулого місяця.

"Ми знаємо, що в ніч з 16 на 17 жовтня, коли турецькі слідчі працювали в резиденції і хотіли отримати повний доступ до саду і колодязя, вони не отримали дозвіл. Але їм вдалося швидко взяти зразки з верхньої частини колодязя.

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Їх потім досліджували і знайшли підтвердження наявності флуоридної кислоти та інших хімікатів", - повідомив кореспондент.

Раніше про те, що тіло Хашоггі могли розчинити у кислоті, повідомляло видання Washington Post, оглядачем якого був убитий журналіст.

Саудівські офіційні особи спочатку наполягали на тому, що Хашоггі покинув будівлю 2 жовтня. Турецька сторона стверджувала, що він був убитий всередині командою агентів, спеціально направленою з Саудівської Аравії.

Пізніше Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Хашоггі і повідомила, що його вбивство було умисним.