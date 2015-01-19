На мітингу проти Charlie Hebdo в Ірані вимагали "смерті Франції"

Про це пише Лєнта.ру з посиланням на Associated Press.

Демонстранти, переважно студенти, скандували «Смерть Франції». Також вони скандували традиційні для Ірану гасла «Геть США» і «Смерть Ізраїлю».

Деякі з мітингувальників вимагали закриття французького посольства і висилки з країни посла Франції. Крім того, вони підпалили американський і ізраїльський прапори.

Читайте такожУ Німеччині вилучили з продажу мило із зображенням мечеті на етикетціРаніше Іран засудив напад на редакцію Charlie Hebdo у Парижі. Разом з тим представник МЗС Ірану Марзіє Афхам заявила, що чергова карикатура на пророка, опублікована в цьому журналі, ображає почуття мусульман по всьому світу і може спровокувати спалах екстремізму.

Нагадаємо, сьогодні мітинг проти карикатур на пророка Мухаммеда пройшов у Грозному. Маніфестанти тримали в руках плакати з гаслами «Ми любимо пророка», «Ми не Шарлі».