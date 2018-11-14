Палестинські угруповання погодилися на перемир'я з Ізраїлем

У заяві палестинських угруповань підкреслюється, що перемир'я буде діяти до тих пір, "доки Ізраїль виконує його умови".

Ізраїль і палестинські угруповання ісламістів, у тому числі ХАМАС домовилися про перемир'я після обопільних бомбардувань, які тривали більше доби.

Про це повідомив телеканал Al-Jazeera з посиланням на представників палестинських бойовиків.

Угоду про перемир'я було досягнуто за посередництва Єгипту. У заяві палестинських угруповань підкреслюється, що перемир'я буде діяти до тих пір, "доки Ізраїль виконує його умови".

В Ізраїлі повідомлення про перемир'я офіційно не підтвердили. Військово-політичний кабінет Ізраїлю заявив, що видав розпорядження армії продовжувати активні дії "до тих пір, поки в цьому є необхідність", передає Newsru.co.il.

При цьому офіційний представник міністра оборони Авігдора Лібермана заявив, що не підтримує перемир'я, а в ізраїльських містах, що межують із сектором Гази, місцеві жителі влаштували акції протесту проти угоди про перемир'я.

В цілому, в період загострення угрупування ХАМАС та "Ісламський джихад" випустили з сектора Гази 460 ракет і мін по території Ізраїлю. Більше ста ракет були перехоплені системою "Залізний купол", більшість інших впали у пустельній місцевості. У відповідь ізраїльські військові атакували 160 цілей в секторі Гази.

Читайте такожЗагострення на Близькому Сході: в Ізраїлі кількість постраждалих через обстріли перевалила за сотню

Понад 400 випущених ракет, щонайменше 5 загиблих та десятки поранених за добу. Ізраїль та Палестина - на межі війни. Конфлікт у регіоні загострився відучора, коли у відповідь на спецоперацію ізраїльських сил і вбивство лідера бойовиків ХАМАС, палестинці здійснили наймасштабніший за останні 4 роки обстріл по сусідах.

Нагадаємо, 12 листопада бойовики з території Сектора Гази обстріляли ракетами південну частину Ізраїлю. Загалом, за даними ізраїльських військових, було випущено понад 80 ракет. Ізраїльські військові відповіли ударами по 70 об'єктах на території Сектора Гази та зруйнували будівлю телеканалу "Аль-Акса".

Перед цим ізраїльські спецпризначенці здійснили операцію у Секторі Гази, під час якої вбили одного з ватажків палестинського ісламістського руху ХАМАС. Крім того, офіцер армії Ізраїлю загинув під час перестрілки в секторі Гази. У МОЗ Палестини кажуть, що під час обстрілу загинуло щонайменше 6 людей, ще 7 - отримали поранення.