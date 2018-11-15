Прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертної кари для вбивць журналіста

П'ятьох обвинувачених слідство просить засудити до смертної кари.

Прокуратура Саудівської Аравії висунула звинувачення 11 фігурантам справи про вбивство опозиційного журналіста Джамаля Хашокджі.

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Як повідомляє Reuters, п'ятьох обвинувачених слідство просить засудити до смертної кари.

За даними слідства, наказ про вбивство був відданий главою делегації, яка була послана в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі для репатріації журналіста на батьківщину. Повідомляється, що п'ятеро обвинувачених у момент нападу були під впливом наркотиків. Прокуратура також підтвердила, що тіло саудівського журналіста було розчленоване. При цьому останки репортера досі не знайдені.

Як повідомляв УНІАН, Джамаль Хашокджи зник 2 жовтня в саудівському консульстві в Стамбулі. Влада Саудівської Аравії визнала, що його вбили, тільки після 20 жовтня. Al Jazeera з посиланням на джерело в прокуратурі Саудівської Аравії повідомила, що під час обшуку в резиденції генерального консула в Стамбулі були знайдені сліди плавикової кислоти та інших хімікатів. Правоохоронні органи підозрюють, що хімікати були використані, щоб позбутися тіла вбитого журналіста.