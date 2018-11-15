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Прокуратура Саудівської Аравії вимагає смертної кари для вбивць журналіста

13:39, 15 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Як повідомляє Reuters, п'ятьох обвинувачених слідство просить засудити до смертної кари.

За даними слідства, наказ про вбивство був відданий главою делегації, яка була послана в консульство Саудівської Аравії в Стамбулі для репатріації журналіста на батьківщину. Повідомляється, що п'ятеро обвинувачених у момент нападу були під впливом наркотиків. Прокуратура також підтвердила, що тіло саудівського журналіста було розчленоване. При цьому останки репортера досі не знайдені.

Як повідомляв УНІАН, Джамаль Хашокджи зник 2 жовтня в саудівському консульстві в Стамбулі. Влада Саудівської Аравії визнала, що його вбили, тільки після 20 жовтня. Al Jazeera з посиланням на джерело в прокуратурі Саудівської Аравії повідомила, що під час обшуку в резиденції генерального консула в Стамбулі були знайдені сліди плавикової кислоти та інших хімікатів. Правоохоронні органи підозрюють, що хімікати були використані, щоб позбутися тіла вбитого журналіста.

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Теги: #вбивство#журналіст#Саудівська Аравія