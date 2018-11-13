В аудіозаписах вбивства саудівського журналіста згадується "бос" убивць - ЗМІ

Турецька розвідка також вважає, що член спецзагону розмовляв з одним із помічників саудівського принца.

Вбивці опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашукджі в звіті керівництву згадали про якогось боса.

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Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в розвідці. На записах, наявних у розпорядженні розвідок Туреччини і США, один з членів команди вбивць попросив свого керівника передати "вашому босу", що "справу зроблено", передає Новое время. Джерела припускають, що "босом" є наслідний принц Мохаммед бін Салман.

Турецька розвідка також вважає, що член спецзагону (імовірно, спецагент Махер Абдулазіз Мутреб) розмовляв з одним із помічників саудівського принца. Однак, турецькі офіційні особи і американська розвідка заявили, що записи не доводять причетності саудівського кронпринца до вбивства Хашукджі.

Саудівська Аравія заперечує, що наслідний принц мав відношення до вбивства опозиційного журналіста.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Джамаль Хашкуджі, відомий своїми критичними поглядами на політику наслідного принца Саудівської Аравії, 2 жовтня увійшов в будівлю саудівського консульства в Стамбулі і зник. Турецька влада відразу заговорила про те, що журналіста, швидше за все, вбили в приміщенні дипустанови. Саудівська сторона наполягала, що журналіст залишив консульство в той же день абсолютно неушкодженим. По мірі того, як з'являлися докази смерті Хашкуджі, Ер-Ріяд спочатку заявив, що він дійсно загинув в ході бійки з працівниками консульства, а потім визнав, що вбивство було умисним. Генеральний прокурор Туреччини Ірфан Фідан, очолює розслідування, заявив, що журналіст був задушений відразу після того, як увійшов у будівлю дипустанови. Потім його тіло розчленували і позбулися останків, які досі не виявлені.