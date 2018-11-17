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Масштабні протести водіїв у Франції: 47 поранених

18:02, 17 листопада 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, згідно з інформацією, серед постраждалих троє перебувають у критичному стані. Загалом в акції беруть участь понад 120 тисяч осіб, по всій країні заплановані понад дві тисячі акцій.

Учасники мітингів виходять на дороги в світловідбивних жилетах і перекривають рух автомобілів.

Поліцейські заарештували 24 особи, ще 17 затримано для допиту. У поліції пояснили, що протестувальників заарештовували за відмову підкоритися вимогам поліції, спроби влаштувати заколот і спроби поставити на дорогах загородження.

Протестний рух спрямований проти плану уряду продовжити підвищення податків на паливо в 2019 році. Учасники акцій заявляють, що підвищення податку призвело до зростання цін на паливо до рівня, який не спостерігалося з початку 2000-х років. Зараз один літр бензину А-95 у Франції коштує близько двох євро.

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Теги: #протести у Франції