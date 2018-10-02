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У Каталонії сепаратисти здійснили спробу штурму парламента (фоторепортаж)

03:21, 02 жовтня 2018
Світ
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Зіткнення в Барселоні 1 жовтня / REUTERS

Як передає DW.com, всього протягом дня на вулиці міста вийшли близько 180 тисяч чоловік. До вечора демонстрації переросли у безлади: почалися зіткнення між радикальними прихильниками незалежності Каталонії і співробітниками поліції.

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Увечері демонстранти почали штурмувати загородження біля регіонального парламенту в Барселоні. Учасники акції, що приховували свої обличчя, спробували звести барикади, а також кидали каміння в поліцейських.

Крім того, демонстранти освистали главу уряду Каталонії Жоакіма Торру під час його виступу. Торру, який традиційно користувався підтримкою каталонських сепаратистів, звинуватили в тому, що він не надає достатнього опору Мадриду.

Раніше 1 жовтня студенти пройшли маршем по центру Барселони. В Сант-Хуліа-де-Рамісе лідери сепаратистів виступали з промовами, а в Жироні була організована сидяча протестна акція на залізничних коліях на вокзалі. Втім, за даними поліції, денні демонстрації майже не позначилися на роботі транспорту.

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Теги: #зіткнення#каталонія