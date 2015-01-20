ЗМІ: Рубль обвалив економіку Придністров'я

Про це повідомляє Независимая газета з посиланням на голову Верховної ради Придністров'я Михайла Бурла.

За словами джерела «НГ» в Нацбанку Придністров'я, керівництво збанкрутілого сепаратистського регіону має намір просити в уряду Росії 100 млн дол. на соціальні виплати населенню.

Читайте такожРосійські військові в Придністров'ї подвоїли активність і вивчають молдовську мовуПро те, що в уряду Придністров'я немає грошей, щоб виплачувати пенсії і забезпечувати інші соціальні програми, напередодні заявив "президент" невизнаного утворення ПМР Євгеній Шевчук.

Місцева економіка сильно постраждала від недавнього падіння російського рубля, і поліпшення поки не очікується, визнав він.