У Гватемалі прокинувся потужний вулкан Фуего (відео)
18:56, 19 листопада 2018Світ
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У зоні ризику - щонайменше дві тисячі людей.
У Ґватемалі прокинувся потужний вулкан Фуего
Масова евакуація у Ґватемалі - тисячі людей поспіхом залишають свої домівки через вулкан Фуего.
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Як ідеться у сюжеті ТСН, розпечена лава та попіл погрожують знищити десяток навколишніх селищ. У зоні ризику - щонайменше дві тисячі людей.
У регіоні вже оголосили найвищий - червоний - рівень загрози і готують тимчасові притулки для втікачів від стихії.
Вулкан Фуего - один із найактивніших. У Ґватемалі цього літа зафіксували найсильніше майже за пів століття виверження. Лава, каміння та попіл вогняної гори вбили 194 людини.
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