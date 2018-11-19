У Гватемалі прокинувся потужний вулкан Фуего (відео)

У зоні ризику - щонайменше дві тисячі людей.

Масова евакуація у Ґватемалі - тисячі людей поспіхом залишають свої домівки через вулкан Фуего.

Читайте такожУ Гватемалі почалося виверження вулкана Фуего

Як ідеться у сюжеті ТСН, розпечена лава та попіл погрожують знищити десяток навколишніх селищ. У зоні ризику - щонайменше дві тисячі людей.

У регіоні вже оголосили найвищий - червоний - рівень загрози і готують тимчасові притулки для втікачів від стихії.

Вулкан Фуего - один із найактивніших. У Ґватемалі цього літа зафіксували найсильніше майже за пів століття виверження. Лава, каміння та попіл вогняної гори вбили 194 людини.