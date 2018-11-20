Інтерпол ризикує припинити своє існування, якщо його очолить росіянин – екс-депутат Держдуми

На Заході не до кінця усвідомлюють, хто перебуває при владі в РФ. Інакше Росія не була б членом Інтерполу, вважає депутат Держдуми РФ 2-го скликання (1995-2000 рр..).

Країни Заходу не до кінця усвідомлюють, хто перебуває при владі в Росії, інакше домоглися б виключення її з Інтерполу.

Таку думку виданню "Гордон" висловив російський опозиціонер і політичний експерт Костянтин Боровий, коментуючи інформацію про те, що новим главою Інтерполу може стати представник РФ Олександр Прокопчук.

"Безумовно, Росія використовує Інтерпол для політичних переслідувань. Вже було декілька випадків, коли РФ відмовляли у внесенні у список розшукуваних якихось персоналій, яких держава переслідувала саме з політичних мотивів. Глава Інтерполу не може одноосібно приймати рішення, хоча має можливість на них впливати. Тому цілком обґрунтована стурбованість тих, хто розуміє, що Росія намагається використовувати міжнародну організацію для політичних репресій. Це дуже небезпечно. Можу навести приклад [бізнесмена] Андрія Могилянського, проти якого на вимогу Росії в США відкрили кримінальну справу. Він отримав тюремний термін лише за те, що проводив розслідування трагедії в Беслані і "Норд-Ості". Правда, це було ще в ті часи, коли Америка не розуміла, що правоохоронною системою РФ керує злочинна група", – зазначив Боровий.

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За його словами, Росія доклала неабияких зусиль, щоб новим главою Інтерполу став її представник.

"Росія використовує для політичної боротьби фейкові кримінальні звинувачення. Думаю, на Заході не до кінця усвідомлюють, хто перебуває при владі в РФ. Інакше Росія не була б членом Інтерполу. В крайньому випадку, її можливості були б серйозно обмежені. За прикладом ООН ми знаємо, що у РФ серйозний вплив на інших членів організації. Наскільки я розумію, і в Інтерполі Росія доклала неабияких зусиль, щоб привести Прокопчука до посади глави цієї організації. Думаю, вона зробила все можливе. Зупинити цей процес – питання честі для Інтерполу. Інакше він втратить довіру міжнародних організацій. Більш того, Інтерпол ризикує власним існуванням, якщо не зможе протистояти РФ, яка бажала посадити у крісло голови організації свого представника", – резюмував Боровий.

7 жовтня колишній голова Інтерполу Мен Хунвей подав заяву про відставку після того, як влада Китаю заявила, що підозрює його в корупції.

17 листопада британське видання The Times повідомило, що головний претендент на посаду глави Інтерполу – 56-річний росіянин Олександр Прокопчук, який є ветераном міністерства внутрішніх справ РФ.

З 2011 року він був начальником Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, з листопада 2016 року – віце-президентом Інтерполу. Народився Прокопчук в Українській РСР, закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що призначення росіянина на таку посаду може нести чергову гібридну загрозу всьому цивілізованому світу.