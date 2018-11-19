Євродепутат закликала країни ЄС вийти з Інтерполу, якщо ним керуватиме росіянин

«Фаворитом» на виборах нового голови Інтерполу називають генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука.

Депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс закликала країни Європейського Союзу вийти з Інтерполу, якщо організацію очолить російський генерал-майор Олександр Прокопчук.

"Якщо віце-президент-росіянин очолить Інтерпол, країни ЄС повинні залишити Інтерпол", - написала євродепутат на сторінці в Twitter.

I agree with @anders_aslund : if a Russian Deputy Police Minister gets in leadership of Interpol EU states have to leave Interpol. @VeraJourova@FedericaMog@JunckerEU@INTERPOL_HQhttps://t.co/9JLTkXy0jc — Rebecca Harms (@RebHarms) November 18, 2018

Як відомо, переобрати голову міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол мають після того, як наприкінці вересня зник голова цієї поліцейської організації Мен Хунвей, який згодом з'явився в Китаї, де відносно нього ведеться розслідування у справі про корупцію.

«Фаворитом» на виборах нового голови Інтерполу називають генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006 по 2011 роки був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу.

Довідка. Інтерпол - міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.