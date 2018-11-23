Foreign Policy: Армія США хоче витіснити Росію з Латинської Америки

Якщо Пекін хоче використати ресурси південноамериканських країн для власної економіки, то присутність Москви в регіоні несе стратегічний характер.

Командир Генерального штабу Військово-повітряних сил США Девід Голдфейн, повернувшись з Колумбії, оголосив, що адміністрація Дональда Трампа робить кроки в напрямку зміцнення союзів з країнами Латинської Америки.

Це потрібно для протидії зростання впливу Росії і Китаю в регіоні, який межує зі США. В інтерв’ю для Foreign Policy американський військовий сказав, що Колумбія, так само як й інші країни Латинської Америки, ризикує втратити доступ до спільних операцій зі США і союзниками, якщо припинить купувати військове обладнання у американських виробників і розвернеться до інших ринків.

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«Хоч може й існує дешевше обладнання, доступне на ринку, але в якийсь момент його важко поєднати і використовувати в межах всієї системи», - пояснив Голдфейн під час телефонної розмови на шляху з Колумбії.

Його поїдка стала частиною більш широких зусиль Вашингтона з посилення альянсів по всій Латинській Америці в той час, коли регіон постав перед низкою серйозних загроз: від контрабанди наркотиків і тероризму до краху економіки Венесуели і посилення кризи через наплив біженців. Дводенний візит командувача ВПС США відбувся невдовзі після туру міністра оборони Джима Меттіса по Південній Америці. Під час поїздки Голдфейн зустрівся з колумбійським міністром оборони, головою штабу і генеральним командиром ВПС країни, а також виступив перед студентами Колумбійського військового коледжу.

«Щодо Китаю і Росії, то ми намагаємося співпрацювати там, де це можливо, і жорстко давати відсіч там, де це необхідно. Ми пильно стежимо за їхньою активністю в світі, але особливо ми звертаємо увагу на їхню діяльність в Латинській Америці», - сказав Голдфейн.

Американські експерти підтверджують, що Кремль і Пекін поступово нарощують економічний і військовий вплив на латиноамериканські країни. Китай особливо вправний у використанні торгівлі і прямих економічних інвестицій для досягнення своїх геополітичних цілей. Бажаючи отримати доступ до значних запасів нафти і посилити антиамериканські настрої, Китай інвестує великі суми в Латинську Америку. У випадку деяких країн регіону він вже відібрав у США роль головного напрямку для експорту товарів. Для Бразилії, Чилі, Куби, Перу і Уругваю найбільший експортний ринок тепер в КНР. Крім того, Пекін працює з Аргентиною над створенням космічного майданчика в Патагонії.

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«Колумбійці бояться, що США покинуть регіон, після чого з’явиться вакуум, який заповнить хтось інший», - пояснив аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мозес Рендон.

«Вони не можуть відмовити Китаю, тому що він пропонує можливості й інвестиції в той час, як США не забезпечують такого роду можливостей», - додав він.

Росія ж, тим часом, стала менш потужним гравцем в регіоні. Але вона продає зброю країнам Латинської Америки на мільярди доларів. На відміну від Китаю, який хоче скористатися природними ресурсами регіону для власного економічного зростання, російський інтерес стратегічний. І Москва, і Пекін використовують торговельні зв’язки для підтримки латиноамериканських режимів, які порушують права людини і вороже налаштовані до США. Зокрема, такою підтримкою користуються Венесуела, Нікарагуа і Болівія. Кінцева мета таких російських і китайських зусиль в тому, щоб підірвати американський вплив.

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Аналітик the Heritage Foundation Ана Квінтана зауважила, що зростання китайського впливу у Латинській Америці вилилося в те, що низка країн у регіоні тепер визнають Тайвань частиною комуністичного Китаю. Тепер таке рішення ухвалили Сальвадор, Коста-Ріка, Панама і Домініканська Республіка.

«І Росія, і Китай хочуть зайняти позицію, яка дозволить їм бути потужним брокером в Латинській Америці», - сказала експерт.