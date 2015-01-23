В НАТО порівняли агресію РФ на Донбасі з діяльністю терористів у Європі
В Організації Північноатлантичного договору російську агресію на сході України поставили в один ряд з терористичними загрозами, які останнім часом виникають у Європі.
Як повідомляє офіційний сайт Пентагону, 22 січня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Мартін Демпсі та інші керівники оборонних представництв країн-членів альянсу підбили підсумки свого дводенного засідання у Брюсселі.
Зокрема, Демпсі говорячи про російську агресію в Україні, відзначив, що Росія "змінила суверенні кордони з використанням насильства".
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Окрім того, згадуючи останні терористичні атаки в Парижі, американський генерал відзначив "дуже реальну загрозу тероризму, яка виникає на південному фланзі НАТО".
У зв'язку з цим наголошується, що учасники засідання досягнули консенсусу у тому, що "НАТО повинно протистояти цим загрозам".
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"Ми дійшли згоди, що НАТО насправді повинно реагувати на обидві загрози, і що НАТО має можливості та ресурси для їх врегулювання", - зазначив Демпсі, додавши, що організація не повинна обирати, яка з перелічених загроз є серйознішою.
Разом з тим він висловив велике занепокоєння з приводу того, що Росія продовжує підтримувати терористів на Донбасі, порушуючи суверенітет України.