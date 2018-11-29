Стало відомо, за яких обставин Трамп вирішив скасувати зустріч з Путіним

Перед цим президент США радився з чиновниками Білого дому.

Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у літаку дорогою на саміт G20.

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Про це розповіла прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

За її словами, під час польоту Трамп розмовляв з державним секретарем Майком Помпео і главою апарату Білого дому Джоном Келлі, а також телефонував раднику з питань національної безпеки Джону Болтону.

Також американський і російський уряди обмінялися телефонними дзвінками.

За словами Сандерс, вона не знала про розмову Трампа та Путіна про скасування зустрічі.

Раніше в інтерв'ю виданню Washington Post Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з Путіним на саміті G20 через російську агресію проти України.

Нагадаємо, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українського буксиру "Яни Капу" та двох катерів "Бердянськ" та "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси у порт Маріуполя. У командуванні ВМС зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була проінформована російська сторона у відповідності з міжнародними нормами в цілях забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, внаслідок чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Всі 24 моряки, що знаходилися на суднах, потрапили в полон. Троє з них поранені. Всі українці були заарештовані так званим "судом" в Криму.

Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК РФ, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ своїми діями підтвердила нікчемність двосторонніх угод щодо Керченської протоки та Азовскього моря.