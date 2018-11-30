Туск закликав підняти питання російської агресії в Україні на саміті G20

Президент Європейської Ради не бачить причин не провести змістовне обговорення врегулювання проблеми російської агресії в Україні.

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликає лідерів країн "Великої двадцятки", які 30 листопада - 1 грудня братимуть участь у саміті G20 в Аргентині, розглянути питання російської агресії в Україні.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером в Буенос-Айресі перед початком саміту країн "Великої двадцятки".

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"Оскільки це складний момент для міжнародної взаємодії, я хотів би звернутися до лідерів скористатися цим самітом, включаючи їхні двосторонні та неформальні обміни думками, серйозно обговорити реальні проблеми, зокрема як торговельні війни, трагічну ситуацію в Сирії та Ємені і російську агресію в Україні", - наголосив Туск.

"Я не бачу причини, чому лідери "Великої двадцятки" не можуть змістовно обговорити врегулювання цих проблем, особливо коли всі інструменти знаходяться в їхніх руках. Єдиною умовою є добра воля", - заявив президент Євроради.

За словами Туска, не треба недооцінювати інші питання, які залишаються складними для лідерів деяких країн, зокрема це стосується прав людини, свободи преси та основоположної безпеки журналістів.

"Це наш обов'язок як ЄС скористатися цією можливістю та здійснити тиск на наших партнерів для поваги цих основних принципів", - заявив Туск.