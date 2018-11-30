Протести "жовтих жилетів" у Бельгії: протестувальники трощать поліцейські авто, затримано десятки людей (фото)

Щоб розігнати демонстрантів поліція застосувала водомети і сльозогінний газ.

Натхненні протестами "жовтих жилетів" у Франції, кілька сотень людей, які виступають проти підвищення цін на паливо, вийшли на вулиці Брюсселя.

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Як повідомляє Reuters, протестувальники розбили принаймні два поліцейських фургона і закидали камінням і петардами офіс прем'єр-міністра Чарльза Мішеля.

Щоб розігнати демонстрантів поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Десятки людей, багато хто в масках, кидали каміння, петарди і дорожні знаки в поліцейських, які обливали їх струменями води під високим тиском і стріляли газовими набоями. За даними правоохоронців затримано більше 60 осіб.

Повідомляється, що спочатку протест починався як мирна акція. Протягом декількох годин люди в флуоресцентних жилетках просто ходили по вулицях і перекривали рух.

Як повідомляв УНІАН, перші протести "жовтих жилетів" почалися у Франції 17 листопада. Одягнені в флуоресцентні жовті жилети протестуючі блокували шосе по всій країні з палаючими барикадами і конвоями повільно рухомих вантажівок, перешкоджаючи доступу до паливних складів, торгових центрів і деяких фабрик.

Вони виступали проти введених в минулому році Макроном податків на дизельне паливо і бензин, які покликані стимулювати людей переходити на більш екологічний транспорт.