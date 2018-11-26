Помер культовий італійський режисер Бернардо Бертолуччі

Режисер став відомим у всьому світі після успіху своїх фільмів «Конформіст» та «Останнє танго в Парижі».

Знаменитий італійський кінорежисер та драматург Бернардо Бертолуччі помер у віці 77 років.

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Про це повідомляє Independent, посилаючись на італійські ЗМІ.

Бертолуччі став відомий у всьому світі після успіху своїх фільмів «Конформіст» (1970) та «Останнє танго в Парижі» (1972).

Бертолуччі народився в 1940 році в італійській Пармі. Хоча спочатку він отримав на батьківщині визнання як поет, в 1961 році почав працювати помічником знаменитого режисера П'єра Паоло Пазоліні.

У 24 роки Бертолуччі зняв свій перший професійний фільм «Перед революцією» (1964). Режисер став відомий у всьому світі після успіху своїх фільмів «Конформіст» (1970) та «Останнє танго в Парижі» (1972).

Раніше повідомлялося, що у віці 90 років помер англійський режисер Ніколас Роуг.