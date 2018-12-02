Без несподіванок: лідери G20 підписали підсумкову декларацію мінімального компромісу

Саміт показав, що абсолютна більшість країн "двадцятки" дотримується "принципу багатосторонності".

Досягнувши мінімального компромісу в питаннях міжнародної торгівлі, боротьби із зміною клімату і неконтрольованою міграцією, лідери G20 у суботу, 1 грудня, підписали підсумкову декларацію саміту в Буенос-Айресі.

Про це повідомляє DW. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що підписання декларації стало можливо завдяки "конструктивній спільній роботі" і "готовності до компромісу".

За словами німецького канцлера, саміт показав, що абсолютна більшість країн "двадцятки" дотримується "принципу багатосторонності" в ділових і торгових відносинах, однак минули ті часи, коли цей принцип отримував автоматичне схвалення. "За нього доводиться боротися", - заявила Меркель.

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Під тиском США лідери G20 виключили з підсумкової декларації боротьбу з протекціонізмом, замінивши її на підтримку "принципу багатосторонності". В той же час вдалося домовитися про реформування Всесвітньої торгової організації (СОТ).

Підсумковий документ по клімату, як і в 2017 році в Гамбурзі, підписали лише 19 країн - США відмовилися його підтримати. Проблема міграції в документі згадується лише двома пропозиціями. Зокрема йдеться, що потоки біженців є "глобальною проблемою, що має гуманітарні, політичні, суспільні та економічні наслідки". Лідери G20 пообіцяли спільно боротися з її причинами.