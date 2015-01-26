Ізраїль готовий стати посередником у вирішенні конфлікту між Україною і РФ

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман, передають РИА Новости. Він також висловив готовність сприяти нормалізації відносин між країнами, зазначивши, що нейтралітет, якого дотримується його країна, є "хорошою основою для посередницьких зусиль. Ми не раз заявляли про готовність їх докласти, і мова йде не тільки про слова", - сказав Авігдор Ліберман.

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"Для нас це не чужа біда. Якщо б хтось пару років тому сказав мені, що Україна і Росія стануть ворогами, я б порадив йому звернутися до лікаря. Але реальність підносить такі сюрпризи", - зазначив ізраїльський міністр.