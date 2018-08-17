Forbes назвав найбільш високооплачувану актрису в світі

Сумарно 10 найбільш високооплачуваних актрис світу заробили 186 мільйонів доларів до сплати податків.

Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних актрис в світі.

Рейтинг очолила 33-річна Скарлетт Йоханссон, яка заробила за рік 40,5 мільйона доларів. Її доходи зросли в 4 рази завдяки ролі Чорної вдови у фільмі «Месники: Війна нескінченності» по коміксах Marvel.

Друге місце дісталося Анджеліні Джолі, яка заробила 28 мільйонів доларів; більшу частину цієї суми вона отримала за зйомки у фільмі «Маліфісента 2», прем'єра якого відбудеться в 2020 році.

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Третю сходинку посіла Дженніфер Еністон, з річним доходом в 19,5 мільйонів доларів. Більшу частину цієї суми вона заробила завдяки рекламним контрактам з авіакомпанією Emirates, виробником питної води Smartwater і косметичним брендом Aveeno.

У десятку найбільш високооплачуваних актрис також потрапили Дженніфер Лоуренс (18 мільйонів доларів), Різ Візерспун (16 мільйонів), Кейт Бланшетт, Галь Гадот, Джулія Робертс, Міла Куніс і Меліса Маккартні.

Відзначається, що загалом 10 найбільш високооплачуваних актрис світу заробили 186 мільйонів доларів до вирахування податків. Сукупна сума зросла на 16 відсотків порівняно з 2017-м.

У 2017 році лідером рейтингу була Емма Стоун завдяки ролі у фільмі «Ла-Ла Ленд», яка принесла актрисі «Оскар». 29-річна Стоун заробила за рік 26 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Forbes назвав сотню найбагатших знаменитостей. Так, актор Джордж Клуні в минулому році заробив більше, ніж будь-який інший актор у світі, продавши свою компанію з виробництва текіли. В результаті він опинився на другому місці найбагатших знаменитостей, поступившись лише боксеру Флойду Мейвезеру, який за рік заробив $285 млн.