Єврокомісія представила план боротьби з дезінформацією РФ

Для захисту виборів до Європарламенту у 2019 році від можливого втручання Єврокомісія представила план протидії дезінформації. У Брюсселі остерігаються в першу чергу кампаній поширення фейків з боку Росії.

В Євросоюзі хочуть посилити боротьбу з фейковими новинами. Для цього Єврокомісія розробила план заходів з протидії дезінформації. Його представили у Брюсселі у середу, 5 грудня, одразу чотири єврокомісари.

Серед них - і віце-президент Єврокомісії з єдиного цифрового ринку Андрус Ансіп, повідомляє DW.

Основна причина публікації плану зараз - бажання захистити від спроб втручання вибори до Європарламенту в травні 2019 року та низку виборів у країнах ЄС у 2020 році.

"Ми повинні бути єдиними, а також об'єднати наші зусилля для захисту нашої демократії проти дезінформації. Ми бачили спроби втручання у вибори та референдуми, і докази вказують на Росію як основне джерело цих кампаній", - заявив Ансіп.

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Для протидії політиці РФ з поширення фейків Євросоюз у 2015 році створив робочу групу зі стратегічних комунікацій. Згодом лунали нарікання, що вона не отримує належного фінансування і не має достатнього персоналу. Представлений зараз план передбачає збільшення бюджету зовнішньополітичного відомства ЄС на стратегічні комунікації з 1,9 мільйона євро цього року до п'яти мільйонів євро наступного року. Упродовж двох років персонал, який займається протидією дезінформації, планують збільшити на 50-55 осіб. Для порівняння, зараз у робочій групі "Схід" на умовах повної зайнятості працюють 14 людей.

На додачу до цього, у березні 2019 року повинна запрацювати система швидкого сповіщення про дезінформацію. Вона дозволить державам-членам ЄС швидко отримувати інформацію про початок кампанії з дезінформації, а також координувати дії у відповідь. Система зосередиться виключно на "скоординованих спробах іноземних гравців маніпулювати вільними та відкритими дебатами".