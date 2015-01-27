Медведчук в Донецьку зустрівся з ватажками бойовиків "ДНР" і "ЛНР"

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

За словами Пєскова, зустріч носила характер попередніх консультацій перед майбутніми переговорами в мінському форматі.

Читайте такожВ СБУ пояснили присутність кума Путіна Медведчука на Мінських переговорах

На консультаціях у Донецьку також були присутні представники бойовиків на мінських переговорах Денис Пушилин і Владислав Дейнего.