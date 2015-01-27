Медведчук в Донецьку зустрівся з ватажками бойовиків "ДНР" і "ЛНР"
03:23, 27 січня 2015Світ
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Колишній глава Адміністрації президента України, кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зустрівся в Донецьку з ватажками "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
Медведчук в Донецьку зустрівся з ватажками бойовиків "ДНР" і "ЛНР"
Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.
За словами Пєскова, зустріч носила характер попередніх консультацій перед майбутніми переговорами в мінському форматі.
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На консультаціях у Донецьку також були присутні представники бойовиків на мінських переговорах Денис Пушилин і Владислав Дейнего.
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