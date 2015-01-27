Японська газета порівняла Крим і Курили і закликала Росію не спотворювати історію

"Під час візиту до Брюсселя міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісида (Fumio Kishida) підкреслив: "Ситуація в Україні була змінена за рахунок сили. Це стосується і проблеми північних територій". Росія не згодна з цим твердженням", - пише японська щоденна газета Sankei Shimbun, публікацію якої перевело ИноСМИ.

У відповідь на цю заяву Міністерства закордонних справ Росії заявило, що Південні Курили законно належать РФ з часів Другої світової війни і звинуватило Японію в небажанні засвоїти уроки історії.

"Світова спільнота жорстко критикує Росію, яка минулого року приєднала Крим, порушивши міжнародне право. Міністр закордонних справ Японії Кісида просто пояснив світовій спільноті, що ситуація в Україні порівнювана з проблемою Курил в тому, що статус-кво був змінений силовим шляхом. Можливо, жорстка відповідь Росії викликана тим, що вона натиснула на хворе місце", - припустило видання.

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Автор публікації радить "уважно поставитися до реакції Путіна на запланований візит в Японію в цьому році". "Візит і переговори не матимуть сенсу, якщо Росія стане заздалегідь заперечувати історичні факти. Це слід повідомити російській стороні", - вважає він.

Видання підкреслює, що Росія кидає виклик світовому порядку, не стежить за власними вчинками і звинувачує Японію в спотворенні історії. "Токіо необхідно зберігати тверду позицію щодо "північних територій" та наводити власні чіткі контраргументи", - йдеться в матеріалі.