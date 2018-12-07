Експерт розповів, за яких умов Путін може піти на "жорстке придушення" проявів самостійності Білорусі

За словами експерта, "щороку в листопаді-грудні щось негативне відбувається у відносинах Росії і Білорусі".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко все більше дратує Кремль спробами балансувати між Заходом і Росією. Російський лідер Володимир Путін розглядає Білорусь як свій передовий військовий табір, тому готовий жорстко придушувати будь-які кроки Мінська в напрямку самостійності.

Таку думку висловив експерт із міжнародних питань Валерій Кравченко, коментуючи запеклу суперечку між Лукашенком і Путіним через ціни на газ, передає «Обозреватель».

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За його словами, між країнами ще не "пішла велика тріщина в дружбі". Але в разі спроб Мінська відстоювати свою точку зору, все може змінитися.

"Відносини між Білоруссю і Росією – це підлеглі відносини. Це не рівні за вагою гравці, і Росія завжди використовує свою міць, щоб тиснути в тих питаннях, в яких вона може. Але з іншого боку вона завжди готова "кинути кістку" – економічну, газову, нафтову", – зазначив міжнародник.

Експерт нагадав, що аналогічну тактику Кремль довгий час використовував у відносинах із Україною. Однак, якщо Білорусь буде проводити політику, спрямовану на незалежність, ця дружба "має шанси дуже швидко розчинитися", - зазначив він.

"Лукашенко проводить політику балансування, це його "фішка". Він балансує відносини між Заходом і Росією, і на цьому тримається на плаву політично вже дуже давно. Але багатьох у Москві таке балансування не влаштовує", – заявив Кравченко.

"Білорусь - це, гіпотетично, передовий військовий табір для Росії. Відповідно, мінімальний рівень самостійності Білорусі - це погано для військової могутності Росії. Це передній фронт можливої ​​ескалації з НАТО, з країнами Балтії, з Польщею. І давайте об'єктивно говорити - це Рівненська, Житомирська, Чернігівська та Волинська області України. Тому Росії там не потрібні жодні негативні фактори самостійності, які можуть перешкодити їхній політиці", – пояснив експерт.

За словами Кравченка, "щороку в листопаді-грудні щось негативне відбувається у відносинах Росії і Білорусі".

"Наступний рік - це електоральний рік в Україні і в Молдові. Білорусь дуже активний гравець у цьому регіоні. Я думаю, що Росія буде все більше і більше закріплювати за собою цей регіон, щоб жодних негативних намірів для Москви не сталося", – додав він.