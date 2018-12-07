Ассанж не покине посольство Еквадору – адвокат

Нещодавно президент Еквадору Ленін Моренно розповів про наявні умови для виходу засновника порталу WikiLeaks з будівлі дипмісії країни в Лондоні.

Адвокат Беррі Поллак, що представляє інтереси засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, заявив, що його підзахисний не збирається залишати посольство Еквадору в Лондоні.

Про це повідомляє The Telegraph.

«Припущення, що Ассанж не повинен боятися судового переслідування, якщо йому не загрожує смертна кара, очевидним чином неправильне», - заявив юрист.

Поллак запевнив, що засновнику Wikileaks як і раніше загрожує суд у США, а значить, Еквадор повинен продовжити надавати йому притулок.

"Ніхто не повинен притягатися до кримінальної відповідальності за публікацію правди", - підкреслив адвокат.

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Нагадаємо, раніше президент Еквадору Ленін Моренно заявив, що Великобританія надала гарантії для того, щоб Ассанж зміг покинути посольство в Лондоні, не боячись бути екстрадованим.

Як повідомляв УНІАН, WikiLeaks опублікувала сотні тисяч секретних документів, що стосуються, зокрема, дій армії США під час воєн в Іраку і Афганістані. Тому Ассанж припускає, що в США йому можуть пред'явити звинувачення в розголошенні державної таємниці, максимальне покарання за яке - смертна кара.

З 2012 року Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як Швеція виписала європейський ордер на його затримання у справі про зґвалтування. Засновник WikiLeaks побоювався, що його затримають у Великобританії, передадуть шведським органам юстиції, що, зрештою, призведе до його екстрадиції в США.

Між тим наприкінці жовтня Ассанж заявив, що і влада Еквадору має намір позбавити його політичного притулку та видати США. За його словами Ассанжа, президент країни Ленін Морено ухвалив вже рішення, але ще не встиг віддати відповідне розпорядження. Нині Ассанж позивається до уряду цієї країни й оскаржує законність зводу правил проживання в еквадорському посольстві. Так, нові правила вимагають від Ассанжа оплачувати медичні рахунки, телефонні дзвінки, регулярно годувати кота та прибирати за ним. За словами засновника Wikileaks, нові правила свідчать про те, що Еквадор планує видворити його.