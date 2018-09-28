Ассанж залишив посаду головного редактора WikiLeaks через відсутність інтернету

При цьому за Ассанжем у WikiLeaks збережеться керівна посада видавця.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанжпокинув посаду головного редактора, призначивши на цей пост свого давнього соратника Крістіна Графнсона - ісландського журналіста, який співпрацює з виданням з 2010 року.

Як йдеться в твіттері WikiLeaks, кадрова перестановка пов'язана з тим, що Ассанж вже півроку залишається без зв'язку на території посольства Еквадору в Лондоні, передає lb.ua.

У березні посольство відключило йому інтернет за порушення угоди. Вона забороняла Ассанжу писати у WikiLeaks повідомлення, що мають стосунок до втручання у справи іноземних держав.

Графнсон засудив обмеження, накладені на Ассанжа, і пообіцяв продовжити "важливу роботу, засновану на ідеалах WikiLeaks". Водночас за Ассанжем у WikiLeaks збережеться керівна посада видавця.

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Довідка. Джуліан Ассанж - австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і матеріали, які викривають різних світових лідерів.

У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і згвалтуванні та звернулися до Великої Британії з вимогою про екстрадицію.

У 2012 році британський суд ухвалив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді творець WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не залишав його територію протягом останніх шести років.

Сам Ассанж вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому загрожує довічне ув'язнення за публікацію в WikiLeaks секретних документів.