Євродепутат з Литви закликає перенести або ігнорувати ЧС з футболу в Росії

Євродепутат з Литви Пятрас Ауштрявічюс закликає перенести запланований у 2018 році в Росії чемпіонат світу з футболу до іншої країни або - його ігнорувати.

Як повідомляє Delfi.lt, євродепутат також сподівається, що після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу цього четверга санкції щодо Росії буде продовжено і посилено, але додав, що одних лише санкцій недостатньо.

"Не залишається іншого виходу як перейти до всебічного бойкоту дій Росії. На жаль, це неминуче стосується і спорту. Я переконаний, що перейдено той рубіж, коли ми зобов'язані зробити конкретні дії і перенести міжнародні спортивні змагання, заплановані в Росії, в інші місця. Якщо цього не вдасться добитися, то заходи в Росії слід солідарно бойкотувати. На жаль, потрібно вжити заходів і проти участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях", - йдеться в заяві європарламентарія.

За його словами, Сочинська зимова Олімпіада показала, що Росія використовує спорт з політичною метою.

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"Вже доведено, що під час Сочинських олімпійських ігор, коли (президент Росії) В. Путін гордо сидів у ложі глядачів, направлені або підтримувані Москвою бойовики і снайпери холоднокровно вбивали невинних людей на київському Майдані, а також почалася операція з анексії Криму. Ми, демократичний світ, це проковтнули. Невже ми можемо допустити, щоб у країні, яка підтримує терористів, як ні в чому не бувало і далі проводилися б світові спортивні свята, наприклад, Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який, очевидно, буде використаний з нечистою пропагандистською метою Москви", - стверджує Ауштрявічюс.

Він зазначив, що футбольна першість, як і будь-які інші міжнародні спортивні змагання, заплановані в Росії, повинні бути перенесені до інших країн і рішення про це потрібно приймати саме зараз.