ЗМІ: у ЄС назвали дату, коли можуть посилити санкції проти РФ

Саме тоді відбудеться саміт ЄС, повідомляє ТСН.uа з посиланням на Reuters. Сьогодні лідери країн Євросоюзу оприлюднили свою спільну заяву, в якій засудили дії і бойовиків і Росії.

Читайте такожУ ЄС не кажуть, які саме санкції можуть запровадити проти РосіїУ той же час міністри закордонних справ країн ЄС планують післязавтра, 29 січня, обговорити на зустрічі можливу реакцію Євросоюзу на бої на Сході України, які поновилися в останній час. В той же час повинні визначитися, чи вводити нові санкції проти Росії.