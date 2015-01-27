ЗМІ: у ЄС назвали дату, коли можуть посилити санкції проти РФ
17:03, 27 січня 2015Політика
1305 0
Посилення європейських санкцій проти Росії через її агресію проти України може відбутися за два тижні - 12 лютого.
В ЄС подумають над розширенням санкцій проти РФ \ УНІАН
Саме тоді відбудеться саміт ЄС, повідомляє ТСН.uа з посиланням на Reuters. Сьогодні лідери країн Євросоюзу оприлюднили свою спільну заяву, в якій засудили дії і бойовиків і Росії.
Читайте такожУ ЄС не кажуть, які саме санкції можуть запровадити проти РосіїУ той же час міністри закордонних справ країн ЄС планують післязавтра, 29 січня, обговорити на зустрічі можливу реакцію Євросоюзу на бої на Сході України, які поновилися в останній час. В той же час повинні визначитися, чи вводити нові санкції проти Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter