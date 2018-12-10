Der Spiegel: Український Маріуполь готується до нападу Росії

Україна все ж має шанс відбити російську атаку з моря, але для цього їй знадобиться багато невеликих бойових суден.

Якби не металургійні заводи, то в Маріуполі можна було б відчути запах моря. З піщаних пляжів міста вид відкривається на тонку кригу і те місце, звідки сюди приходять всі кораблі – Керченську протоку.

Але зараз тут майже немає кораблів. Порт Маріуполя, завдяки якому місто стало великим мегаполісом з половиною мільйона жителів і металургійними заводами, тепер майже порожній, пише Der Spiegel. Відколи Росія перекрила Керченську протоку своїм мостом, який сполучає російську материкову частину з окупованим Кримом, великі кораблі не можуть пройти в місто. А після того, як російські сили відкрили вогонь по українським патрульним катерам в Керченській протоці, стало очевидно, що Москва може в будь-який момент відрізати Маріуполь від моря.

Видання пише, що українське місто готується до можливої атаки Росії. Вже майже два тижні в місцевому військоматі не припиняє горіти червоний сигнал з написом «Тривога». Кожен ранок чоловіки чекають за дверима, щоб пройти перевірку і долучитися до запасу армії. Підполковник Володимир Левандовський називає ситуацію в Маріуполі «стабільно напруженою». Однак, при цьому український військовий задоволено хвалиться, що в місті ніхто не ухиляється від служби і жителі «славляться своїм патріотизмом". Навесні 2014 року російські бойовики намагалися захопити місто. Але все ж ця спроба провалилася. З тих часів уряд України засвоїв, що краще готуватися до загроз рано і гучно, ніж пізно і тихо.

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Після відкриття російського мосту в окупований Крим берегова охорона РФ, яку контролює ФСБ, влаштовує перевірки всім кораблям, які прямують в Маріуполь і Бердянськ. В Києві кажуть, що це справжня блокада. І якщо Москва наважиться на нову агресію, вона не зупиниться на портовому місті.

Сьогодні в порту Маріуполя стоять два патрульні катери і старі рятувальні судна «Донбас». Їх сюди відправили ВМС України. Видання зауважує, що у цих трьох кораблів немає шансів відбити можливу російську атаку з моря.

Але Україна хоче створити в Азовському морі так званий «москітний флот», який би складався з невеликих і маневрених суден. Зрештою, море не глибоке. І українські катери на відміну від великих російських кораблів можуть пересуватися «в будь-якій калюжі». На думку Левандовського, саме тому кораблі Росії атакували три кораблі України у Керченській протоці.