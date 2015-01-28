Американський генерал вимагає надати зброю для України

Таку заяву зробив генерал Джон Кін (John M. Keane), який раніше обіймав керівні посади в Сухопутних військах США, повідомляє «Преса України».

"Нинішня поведінка Росії підказує, що її військова кампанія проти Грузії в 2008 році не була якимось відхиленням, а скоріше пробними зусиллями, щоб перекроїти сформований регіональний порядок", - сказав під час слухань генерал.

Він також розповів, що зараз Москва всім показала, що не сприймає політичну карту Європи, яка сформувалася після холодної війни.

Кін підкреслив, що Штатам час робити реалістичні висновки: "Москва готова кинути виклик безпосередньо існуванню НАТО".

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Головний акцент він зробив на наступному: "Враховуючи драматичне падіння цін на нафту, Росія починає страждати економічно і, швидше за все, рухається до рецесії, якщо вона вже не там. Додаткові жорсткі санкції повинні бути повернуті на стіл, щоб змусити Росію припинити агресію проти України" .

Генерал закликав США допомогти в озброєнні Україні: "Це ганьба, що ми в черговий раз відмовили у допомозі людям (народу України. - Ред.), Які відчули утиски, в той момент, коли вони разом звернулися з проханням про зброю для боротьби", - зазначив він.