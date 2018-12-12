Politico: Трамп може сісти у в’язницю, якщо не лишиться на другий термін

Експерти вважають, що в якийсь момент чинному президенту доведеться домовлятися з прокуратурою і піти у відставку, щоб не потрапити за ґрати.

Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у 2020 році, він здобуде дещо більше, ніж ще чотири роки на чолі Білого дому. Це буде його шанс відкласти чи навіть уникнути кримінального переслідування.

Про це пише Politico, нагадуючи про подання Департаменту юстиції, в якому підкреслюється, наскільки нинішній президент США під ризиком кримінального переслідування. Прокурори виявили, що перед виборами 2016 року Трамп наказав своєму тогочасному адвокату Майклу Коену змусити замовчати двох жінок з якими у нього були сексуальні стосунки.

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В прокуратурі стверджують, що Коен заплатив жінкам, використовуючи пожертви на виборчу кампанію кандидата-республіканця. Це незаконно. Тож проти Трампа можуть висунути кримінальні обвинувачення. Однак, старий протокол Департаменту юстиції, випущений ще в часи Вотергейтського скандалу, говорить, що президент США не може бути ні в чому обвинувачений, поки він обіймає свою посаду. Але статус не завжди буде захищати Трампа.

«Щойно він полишить свою посаду, одразу ж стане звичайним громадянином, а отже проти нього можна висунути обвинувачення», - сказав адвокат Трампа Руді Джуліані додавши, що він сумнівається, що до цього дійде.

Однак, видання зауважує, що президенство як таке може виявитися найкращим юридичним захистом для нинішнього американського лідера. Деякі юристи і прокурори, задіяні у розслідуванні зв’язків виборчої команди Трампа з Росією, стверджують, що все ж юридичних перепон для притягнення до відповідальності чинного президента США немає. Втім, найбільш впливові представники «лівих» і «правих» кіл в Америці сфокусовані на моменті, коли Трамп полишить свою посаду.

Незалежний представник Департаменту юстиції Кен Старр, який розслідував справу проти президента Білла Клінтона, сказав, що російська справа, яку веде Роберт Мюллер, закінчиться або зверненням до Конгресу про імпічмент, або обвинуваченнями проти Трампа, які будуть оголошені йому після завершення роботи в Білому домі.

«Це дві перспективи, які я зараз бачу», - сказав він.

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«Мій висновок опирається на те, що існує цілком реальна перспектива, що одного дня Дональд Трамп покине свою посаду. І Департамент юстиції висуне проти нього обвинувачення. Так він стане першим президентом за якийсь час, якому доведеться зіштовхнутися з реальною загрозою сісти за ґрати», - сказав депутат-демократ Адам Шіфф, який раніше був прокурором, а невдовзі очолить Комітет Палати представників з питань розвідки.

У свою чергу інший американський депутат від штату Нью-Йорк Джеррі Надлер зауважив, що Трамп може спробувати «перечекати» загрозу кримінального обвинувачення, згідно з чинним законодавством. Тож конгресмен пропонує схвалити законопроект, який змінить часові рамки розгляду можливих злочинів, які були скоєні за час роботи нинішньої адміністрації.

«Якщо він уникне імпічменту за неналежну поведінку, але будуть доведені злочини, потрібно подбати, щоб його притягнули до відповідальності», - сказав Надлер.

У свою чергу Джуліані сказав журналістам, що команда Мюллера пообіцяла, що дотримається вимог Департаменту юстиції і не буде висувати обвинувачень проти чинного президента. Сам спеціальний прокурор не прокоментував цю заяву адвоката Трампа. Але експерти юридичної справи кажуть, що прокурори можуть використати загрозу переслідування після президенства для того, щоб змусити нинішнього лідера США піти у відставку.

«Усунути злочинного президента з посади значно важливіше. Тому прокурори можуть запропонувати йому безкарність в обмін на відставку», - пояснив колишній генеральний адвокат адміністрації Білла Клінтона Волтер Деллінгер.

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«В якийсь момент єдиним, що буде стояти між Трампом і кримінальним обвинуваченням, стане його президентський статус. Його уразливість дуже висока. І йдеться не лише про фінанси виборчої кампанії, а й про його шахрайство з податками», - сказав колишній генеральний адвокат адміністрації Барака Обами Ніл Катял.

«В якийсь момент він і прокурори будуть змушені говорити про угоду, згідно з якої він піде у відставку, щоб уникнути в’язниці», - додав він.