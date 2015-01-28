Вісім країн були позбавлені права голосу в ООН через заборгованість по внескам

Про це повідомляє ZN.UA.

Відповідно до статті 19 Статуту ООН, країна втрачає право голосу, якщо розмір заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків за два повні попередні роки. Таким чином, право голосу втратили Ємен, Киргизія, Маршаллові острови, Македонія, Руанда, Гренада, Тонга і Вануату.

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Наголошується, що борги мають також Сомалі та Гвінея-Бісау, але організація прийняла рішення, що їх фінансове становище знаходиться поза контролем, і не позбавляла права голосу.

Раніше в ООН заявили про брак фінансування для допомоги населенню сектора Газа. В організації зазначили, що отримали лише $135 з $720 млн., обіцяних країнами-донорами для підтримки 96 тис. палестинських сімей.