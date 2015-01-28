Росія припиняє роботу в ПАРЄ до кінця 2015 року та хоче залишити Раду Європи

Російська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи зупиняє свою участь в діяльності ПАРЄ та будь-які контакти з асамблеєю до кінця року, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив керівник делегації, глава комітету Держдуми у закордонних справах Олексій Пушков після голосування щодо резолюції, яка позбавила депутатів РФ права голосу в цьому органі.

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"Ми попереджали, що якщо буде обмеження права голосування навіть на короткий період, ми залишимо асамблею. Тож цього року ми припиняємо участь в роботі. Ми також припиняємо будь-які офіційні контакти з асамблеєю", - заявив він.

Пушков підкреслив, що російська сторона відмовляється виконувати рішення ПАРЄ щодо звільнення Савченко чи свою обіцянку про її відвідування представниками ПАРЄ

"За таких умов не доводиться говорити про будь-які візити представників ПАРЄ, моніторинг ПАРЄ чи про контакти представників ПАРЄ з пані Савченко", - заявив він.

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Він таких повідомив, що Москва всерйоз розглядає можливість виходу з Ради Європи, тобто припинення участі в Європейській конвенції з прав людини.

"Питання про участь Росії в РЄ буде розглянуто в кінці 2015 року, виходячи з політичних умов, які будуть сформовані на той час. Я хочу зазначити, що досі Росія ніколи не розглядала таку можливість. Між тим сьогоднішнє рішення ПАРЄ ставить таке питання на порядок денний", - заявив депутат.