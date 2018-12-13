EUObserver: У ЄС дежавю через нову російсько-болгарську спробу обійти ГТС України

У болгарського уряду знову проблеми через бажання допомогти Москві збудувати нову «трубу» в Південну Європу.

Болгарія постала перед новими перевірками ЄС через новий проект побудови російської газотранспортної системи попри те, що попередня аналогічна спроба провалилася.

Єврокомісар Марош Шефчович запевнив, що Єврокомісія «не буде підтримувати» план, якщо нова «труба» не буде відповідати умовам союзу. При цьому, він додав, що комісія буде «реагувати відповідно до своїх повноважень», якщо Болгарія буде підривати енергетичну безпеку ЄС, пише EUObserver.

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Софія хоче збудувати 484-кілометровий трубопровід під назвою «Турецький потік-2». Через нього Москва зможе збільшити продажі свого природного газу в Європу в обхід України, Польщі й інших країн Східної Європи. Видання також нагадує про інший російський проект – «Північний потік-2». Він пролягає через Балтійське море і дозволить Кремлю транспортувати газ в Німеччину, уникаючи транзиту через українську територію.

Це робить регіон Східної Європи, який колись був під контролем Росії, менш захищеним. Адже російський уряд в будь-який момент може перекрити поставки для непокірних сусідніх країн і при цьому зберегти нормальний потік газу для Західної Європи. Військовий реваншизм Кремля посилює страх перед розгортанням такого сценарію на тлі провокацій і агресії російської армії в Балтійському і Чорноморському регіонах.

«Північний потік-2 і розширений Турецький потік лише посилять залежність Євросоюзу від Росії», - наголосив американський дипломат Френсіс Феннон.

«Ці трубопроводи – політичні інструменти. Російська держава використовує енергію для досягнення політичних цілей», - додав він.

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У Євросоюзу тим часом з’явилося відчуття дежавю. Раніше Болгарія і Росія намагалися втілити більш амбітний проект «Південний потік», який би дозволив транспортувати російський газ в Європу через Чорне море. Але в 2014 році Кремлю довелося відмовитися від нього через опір Єврокомісії, яка постановила, що нова «труба» порушує закони єдиного ринку.

Парламент Болгарії вже схвалив побудову «Турецького потоку-2». Але Софія ще повинна передати Єврокомісії детальний план проекту. Якщо болгарська гілка ГТС ставить за мету створити торговельний вузол, через який буде продаватися не лише російський газ, а й енергоносії інших постачальників, тоді, за словами Шефчовича, у ЄС не буде претензій. Але якщо «Турецький потік-2» потрібен лише для того, щоб просто «перекачувати» російський газ Австрію, Італію чи інші країни союзу, тоді дозволу на його побудову не дадуть.

«Якщо виявиться, що проект – це лише транзитний газопровід і він не буде частиною Балканського газового вузла, тоді Єврокомісія не підтримає його», - сказав Шефчович.