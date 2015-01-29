У Росії триває найінтенсивніший наступ на права людини з часу СРСР - правозахисники

Російська влада у 2012 році почала те, що стало "найбільш інтенсивним наступом на інакодумство з радянських часів", заявляють правозахисники з Human Rights Watch у новому звіті про ситуацію з правами людини в світі.

За словами виконавчого директора організації Кеннета Рота, які наводить Радіо Свобода, об’єктами переслідування в Росії стали дисиденти, активісти, незалежні журналісти та мирні протестувальники.

Він наголосив, що "відносно обмежена реакція" Заходу на порушення прав людини в Росії могла загострити ситуацію в Україні, оскільки це дало можливість російській владі придушувати громадську критику в зв’язку з її діями і Україні.

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"Той факт, що ніхто власне не звертав уваги на ці порушення у послідовний і безпосередній спосіб, дало Москві відчуття: "Ми можемо продовжувати тиснути і тиснути далі". Ми бачимо, що безпека і права людини не протилежні речі", – заявив медіа-директор Human Rights Watch у Європі Ендрю Строхлейн.

Тим часом, Рот зауважив, що бажання представити Україну як безневинну жертву російської агресії привело до того, що Захід неохоче реагує на порушення прав людини з боку української влади, включаючи використання нею "добровольчих батальйонів", які погано поводяться із затриманими, або обстрілюють населені пункти.

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Водночас, за його словами, проросійські сепаратисти на сході України серйозно порушують права затриманих і загрожують мирному населенню, піддаючи його ракетному обстрілу.

Правозахисна організація наголошує, що влада багатьох країн робить "велику помилку", ігноруючи права людини у протистоянні викликам безпеки.

Зазначається, що Human Rights Watch проаналізувала ситуацію в більш ніж 90 державах за період із кінця 2013 року до листопада 2014 року.