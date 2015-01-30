Держсекретар США сплатить штраф за неприбраний біля його будинку сніг (фото)

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Politico, він повинен заплатити в казну Бостона 50 доларів.

На невиконання політиком розпорядження мера Мартіна Уолша вказали місцеві жителі, опублікувавши фотографію особняка на сайті міста.

Прес-секретар Глен Джонсон пояснив, що Керрі не міг особисто розчистити тротуар перед будівлею, оскільки перебував з візитом в Саудівській Аравії.

Читайте такожСША накрив сніговий шторм, введено надзвичайний стан (фото)«Держсекретар з радістю сплатить штраф. Давайте сподіватися, що це була найсильніша хуртовина в цьому році», - цитує прес-секретаря The Boston Herald. Він додав, що тротуар був розчищений незабаром після отримання повідомлення про стягнення, передає Associated Press.