Російський депутат: вихід з Ради Європи розв'яже нам руки, ми зможемо стратити мільйони збоченців
03:05, 01 лютого 2015Світ
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Депутат російської Держдуми, заступник голови фракції ЛДПР Олексій Діденко розповів колегам про переваги виходу Росії з Ради Європи.
Діденко розповів, що зробить, коли йому розв'яжуть руки / скріншот відео youtube
За його словами, вихід Росії з Ради Європи призведе до скасування мораторію на смертну кару.
"Нам потрібно всього 24 години, одну добу вийти з Ради Європи для того, щоб стратити мільйони збоченців, гвалтівників, педофілів, які перебувають у наших тюрмах сьогодні", - заявив він журналістам у пятницю, 30 січня.
Читайте такожРосія передумала виходити з Ради ЄвропиМораторій на смертну кару діє в Росії з 1997 року.
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