Російський депутат: вихід з Ради Європи розв'яже нам руки, ми зможемо стратити мільйони збоченців

За його словами, вихід Росії з Ради Європи призведе до скасування мораторію на смертну кару.

"Нам потрібно всього 24 години, одну добу вийти з Ради Європи для того, щоб стратити мільйони збоченців, гвалтівників, педофілів, які перебувають у наших тюрмах сьогодні", - заявив він журналістам у пятницю, 30 січня.

Читайте такожРосія передумала виходити з Ради ЄвропиМораторій на смертну кару діє в Росії з 1997 року.