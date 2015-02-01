У Варшаві і Кракові відбудуться мітинги на підтримку України

Організатори протестів – громадські організації – зокрема наголошують: "Незважаючи на численні міжнародні зустрічі у верхах, на декларації та протоколи, бої не вщухають, а кількість жертв зростає. Цей конфлікт з самого початку був ініційований і підтримуваний Росією, на Сході України російські солдати вбивають російською зброєю", - повідомляє "Польське радіо".

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"Ми закликаємо владу Росії припинити винищувальні дії, вивезти свої війська і зброю з території України і негайно звільнити політичних в’язнів", - йдеться в повідомленні.

Ініціатори протестів проти війни закликають європейські держави, США та міжнародні організації зробити все можливе заради закінчення конфлікту на користь миру.

Протестувальники у Варшаві збираються перед посольством Росії у Польщі, а учасники маніфестації у Кракові з-під пам’ятника Адама Міцкевича вирушать до генерального консульства Росії. «Не будьте байдужими щодо цієї трагедії», «Не дозвольте аби ця війна забрала ще більше людських існувань» - під такими гаслами проходитимуть недільні протести у Польщі.