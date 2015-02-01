Українці у Варшаві назвали Путіна терористом та порівняли з Гітлером

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, акцію українців, в якій взяли участь кілька сотень людей, підтримали також громадяни Польщі, Білорусі та Росії.

"Сьогодні ми прийшли до посольства, аби висловити свій рішучий протест (проти агресії РФ в Україні). Ми закликаємо негайно вивести російські війська та припинити фінансування сепаратистів", - сказала одна із активісток Наталя Панченко і закликала Європейський союз та США підтримати Україну у цьому конфлікті, наголосивши, що Росія насправді може загрожувати й іншим державам.

"Ми зараз маємо єдиний шанс затримати цю війну на кордоні України. Сьогодні ми повинні об'єднатись, бо завтра може бути запізно", - сказала вона.

Голова об'єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима під час свого виступу закликав європейських політиків пам'ятати, чим завершилась "політика умиротворення" Адольфа Гітлера.

"Ще півроку тому, порівняння до 1938 року, до агресії Гітлера проти Чехословаччини, аншлюсу Австрії вважались абсурдним. На жаль, те, що зараз має місце у Донецькій та Луганських областях, робить це порівняння абсолютно виправданим", - сказав він і зазначив, що Росія хоче захопити всю територію, яку вважає своєю геополітичною сферою впливу.

Тима повідомив, що в інтернеті вже з"явились групи, які виступають за створення окремої республіки у Литві, зауваживши, що Прибалтійські держави можуть стати наступними цілями Кремля.

Глава ОУП також звернув увагу на надзвичайний цинізм російської влади, котра декларує необхідність мирного вирішення конфлікту на Донбасі та захисту російськомовних людей, а де-факто розгорнула "брутальну війну" там.

Одна із росіянок, яка взяла участь в акції, Марія Макарова відзначила, що вона з друзями була шокована, коли дізналась про арешт за державну зраду багатодітної матері Світлани Давидової.

"Ми не могли повірити та навіть не хотіли про це говорити, бо були впевнені, що це фальшивка. Але усі наступні повідомлення вражали ще більше, бо з"являлася інформація про чергові арешти", - сказала вона.

Громадянка Росії заявила, що вона разом з однодумцями виступають проти такої політики та сподіваються, що їхня країна в майбутньому теж стане вільною та демократичною.

"Ми не хочемо боротися зі своїми сусідами, хочемо жити з вами у мирі та не погоджуємося з політикою нинішньої російської влади. Хочемо щось зробити для нашої держави, аби наші діти жили у вільній Росії", наголосила вона.

Учасники акції тримали численні плакати з гаслами засудження російської агресії, на підтримку звільнення Надії Савченко та нещодавно затриманого у Криму одного із лідерів кримсько-тараського народу Ахтема Чийгоза, а також: "Путін - спонсор тероризму", "Путін - шизофренік", "Terrorussian number one", "Зупиніть це шаленство", "Росіяни, вам не соромно?".