На Чикаго обрушилася снігова буря - школи і аеропорт закриті (відео)

Через півметровий сніг заняття в школах скасували до середи. Також негода змусила Чиказький міжнародний аеропорт імені О'Хари відкласти півтори тисячі авіарейсів, передає ТСН.

В даний час аеропорт не функціонує. Його тільки почали розчищати від снігу. Термінали спорожніли-пасажирів, завчасно попередили про скасування авіарейсів і надали номери в готелях, забезпечили водою і талонами на харчування.

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Керівництво аеропорту каже, що залишається тільки чекати, поки розчистять сніг і повітряний рух відновиться. "З шести вечора запрацює Чикаго, далі - Міннеаполіс, Нью-Йоркський - наступний. Я сподіваюся, ми впораємося з цим снігом не гірше, ніж це роблять в Україні", - розповідає представник "повітряного причалу".

Температура в Чикаго впала до мінус 10 градусів, але яскраве сонце дозволило громадянам посеред зими красуватися темними окулярами. За прогнозами синоптиків, зовсім скоро знову буде йти сніг. Температура стрибатиме, але незабаром повернуться снігові і морозні дні. Городяни сподіваються, що вони не принесуть сильних вітрів.