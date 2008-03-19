Болгарія та Туреччина підтримають Україну на саміті НАТО

Болгарія підтвердила незмінність своєї позиції щодо підтримки євроатлантичних прагнень України у ході квітневого саміту НАТО в Бухаресті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це сказав голова комісії Народних зборів Республіки Болгарія з питань зовнішньої політики Соломон ПАСІ на зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Володимиром ХАНДОГІЄМ, який перебуває в Софії з робочим візитом.

У ході зустрічі було наголошено, що бажання України приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО є логічним продовженням інтенсифікованого діалогу з Альянсом.

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Туреччина підтримує євроатлантичні прагнення України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це заявили державний секретар МЗС Турецької Республіки Ертугрул АБАКАН та генеральний секретар Ради національної безпеки Туреччини Тахсин БУРДЖУОГЛУ під час консультацій з заступником міністра закордонних справ України Олександром КУПЧИШИНИМ, який перебуває в Анкарі з офіційним візитом.

Сторони обмінялися думками щодо сучасного етапу співробітництва України з НАТО та ходу підготовки до самміту глав держав і урядів країн-членів Альянсу, що має відбутися 2-4 квітня в Бухаресті.

В ході візиту О.КУПЧИШИН зустрівся із заступником голови правлячої Партії справедливості і прогресу, керівником сектору зовнішніх зносин, депутатом Великих національних зборів (парламенту) Туреччини Егеменом БАГИШЕМ та главою делегації Туреччини в Парламентський Асамблеї НАТО, депутатом В.ЕРДЕНОМ.