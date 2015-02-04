Майже 70% росіян виступають проти введення військ РФ до України - опитування

Більшість росіян не схвалюють військове втручання в ситуацію, яка виникла на сході України.

Про це повідомляється у результатах опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД).

"Дві третини наших співгромадян (65%) впевнені - Росія зацікавлена у "заморожуванні" збройного конфлікту на сході України, нехай і ціною поступок та фінансових втрат. Тільки 17% учасників опитування вважають, що наша країна стоїть на позиції "війна до переможного кінця" (серед прихильників непарламентських партій - 29%)", - йдеться у звіті.

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При цьому 67% опитаних вважають недоцільним вводити російські війська для зупинення бойових дій в Україні. З цим в рівній мірі згодна молодь (68% від 18 до 24 років) і літні люди (68%), москвичі, петербуржці (63%) і жителі малих міст (64%). Зворотної думки дотримуються 20% респондентів.

Яку позицію зайняти Росії щодо терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", згідно з опитуванням, багатьом відповісти складно. Якщо 29% вважають за необхідне визнати їх як незалежні держави, то 28% вважають, що у сформованих обставинах слід дотримуватися нейтралітету. За прийняття їх до складу РФ виступають 16% опитаних. Допомогти "ДНР" та "ЛНР" розширити "автономію", залишаючись у складі України, пропонують 12%. Як і раніше невелика частка тих, хто висловлюється за відновлення контролю над даними територіями з боку київської влади - лише 2% вважають, що російська сторона повинна цьому сприяти.

70% респондентів впевнені, що російська влада здійснює підтримку "ДНР" та "ЛНР" в інтересах більшості росіян: всього суспільства (36%) або, принаймні, більшої його частини (34%). Про те, що ці дії вигідні меншості або вузькій групі осіб кажуть небагато (11% і 5%, відповідно).

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Більшість росіян (75%) висловлюються за продовження надання гуманітарної допомоги жителям східної України, незважаючи на необхідність виділення коштів з федерального бюджету. «Проти» виступають 15% (не схвалюють роботу президента Путіна - 25%, серед прихильників ЛДПР - 22%).

Ініціативний всеросійське опитування ВЦВГД проведено 24-25 січня 2015 р. Опитано 1600 осіб у 132 населених пунктах у 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.