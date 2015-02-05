Керрі обіцяє, що США не закриють очі на "російську агресію"

США не можуть закрити очі на російську агресію, а Росія має обрати дипломатичний шлях розв'язання конфлікту на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це держсекретар США Джон Керрі сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

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“Ми хочемо дипломатичного розв'язання, але ми не можемо закрити очі на постачання танків, які надходять через українсько-російський кордон на Донбас. Ми також не можемо закрити очі на російських бойовиків, які воюють на сході без розпізнавальних знаків, а також на те, що Росія очолює незаконні угрупування сепаратистів на полі бою. Ми не можемо закрити очі на сучасні ракети і сучасні радарні можливості та інші військові можливості у технологічному плані, які Росія переправляє через кордон, через суверенну лінію...”, - наголосив Керрі.

У цьому зв'язку він заявив, що такі дії Росії порушують Мінські угоди щодо необхідності започаткування дотримання стійкого режиму припинення вогню.