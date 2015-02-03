Жертвами конфлікту на Донбасі стали вже понад 5,3 тисяч осіб – ООН

Як повідомляє прес-служба Управління Верховного комісара ОООН з прав людини, сьогодні Верховний комісар Зейд Раад аль-Хусейн наполегливо закликав усі сторони конфлікту на сході України зупинити небезпечну ескалацію бойових дій. Зокрема він закликав вжити всіх заходів, щоб гарантувати виконання Мінських угод.

"Зупинки і громадський траспорт, ринки, школи та дитсадки, лікарні та житлові райони стали ареною бойових дій в Донецькій та Луганській областях, що є чітким порушенням міжнародного гуманітарного права, яке покликане регулювати дії під час військових конфліктів", - наголосив аль-Хусейн.

Читайте такожСитуація в Україні викликає привид «холодної війни» - ООНЗа його словами, кількість загиблих осіб сягнула 5 тис. 358 чоловік, 12 тис. 235 отримали поранення починаючи з середини квітня минулого року. "Тільки за останні три тижні, станом на 1 лютого, щонайменше 224 особи було вбито та 545 поранено. Будь-яка подальша ескалація виявиться катастрофічною для 5,2 млн людей, які живуть безпосередньо в зоні конфлікту на сході України", - наголосив аль-Хусейн.