Російський солдат, який убив сім'ю з 7 осіб у Вірменії, виявився слабоумним - ЗМІ

Російський солдат-строковик Валерій Пермяков, який розстріляв сім'ю з шести осіб у вірменському Гюмрі, не міг бути призваний до армії, оскільки він страждає психіатричним захворюванням - олігофренією.

Про це повідомляє «Газеты.Ru» з посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, головна військова прокуратура вимагає притягнути до відповідальності як співробітників військкомату, які призвали його до армії, так і командирів на території російської 102-ї бази у Вірменії, довірили йому зброю.

«Раніше йому було поставлено діагноз - олігофренія. Його взагалі не мали права призивати, тим більше ставити в караул із бойовою зброєю. Туди ставлять найбільш адекватних», - повідомило джерело «Газеты.Ru». За його словами, сам злочин було скоєно вкрай нелогічно з точки зору того, як військовослужбовець обійшовся зі зброєю та іншими речовими доказами.

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«По-перше, слідчі взагалі не розуміють, навіщо він почав стріляти. Адже, за словами Пермякова, йому потрібні були гроші та цивільний одяг. І якщо б він просто направив автомат на людей та вимагав те, що йому треба, - Пермякову віддали б все, лише б він не вбивав їх. Крім того, після вбивства він залишив на місці злочину свою форму та взуття з іменними табличками, а також автомат з номером, закріплений саме за молодшим сержантом Пермяковим», - зазначив співрозмовник видання.

«До направлення в Гюмрі Пермяков служив в Читі, там у нього була історія, пов'язана з самовільним залишенням місця служби. Але тим не менш його перевели до Вірменії», - сказав співрозмовник видання.

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Як повідомлялося раніше, в середині січня в Гюмрі молодший сержант Російської армії Валерій Пермяков, який втік з частини з автоматом, вночі увірвався в будинок місцевим жителям і розстріляв сім'ю з шести чоловік. На місці події загинули голова сім'ї Сергій Аветисян, його дружина, мати і дві дочки. Ще одна жертва зловмисника - шестимісячна дитина - пізніше померла в лікарні.