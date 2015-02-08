Кожна країна НАТО має самостійно вирішити, чи постачати Україні зброю - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг покладає великі надії на заплановані на середу, 11 лютого, перемовини "нормандської четвірки" щодо врегулювання кризи в Україні.

"Я на сто відсотків виступаю за ці зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню", - заявив Столтенберг у неділю, 8 лютого, в німецькому Науені, повідомляє DW.de із посиланням на інформагенцію dpa.

При цьому він наголосив, що домовленості мають бути досягнуті не лише на папері. Основна мета в тому, щоб "домогтися перемир’я, а потім це перемир’я також поважати", пояснив генсек НАТО.

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Столтенберг різко розкритикував "агресивну активність Росії в Україні". "Я повністю підтримую зусилля, щоб зупинити продовження війни", - сказав Столтенберг, наголосивши, що найближчі дні будуть вирішальними.

В дискусії щодо постачання озброєнь Україні, очільник НАТО зауважив, що кожна країна сама має вирішувати, чи надсилати зброю Києву. "Кожна країна Альянсу повинна самостійно з цим визначитись", - цитує Столтенберга dpa.

Раніше проти постачань озброєнь Україні висловилась канцлерка ФРН Анґела Меркель. У неділю, 8 лютого, проти постачань озброєнь Україні виступило і політичне керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини - партнерів Меркель по коаліції. Віце-канцлер ФРН Зіґмар Ґабріель наголосив, що СДПН однозначно не підтрмає постачання озброєнь Києву. "Ми не хочемо міжнародного конфлікту в Україні", - пояснив він, додавши, що з оптимізмом оцінює прийдешні мирні переговори в Мінську.